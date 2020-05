Photovoltaïque - Le gouvernement wallon s'accorde sur des mesures d'accompagnement pour les prosumers

(Belga) Le gouvernement wallon a conclu samedi un accord dans le dossier de la redevance due par les propriétaires de panneaux photovoltaïques, dits les prosumers, annonce le cabinet du ministre-président Elio Di Rupo dans un communiqué. Selon cet accord, l'exécutif régional mettra en œuvre des mesures d'accompagnement, comme par exemple une rétribution aux prosumers de l'électricité transférée sur le réseau, et ce, sur une période de maximum cinq ans, de 2020 à 2024 inclus.

Le régulateur wallon de l'énergie, la CWAPE, confirmait vendredi, l'entrée en vigueur du tarif prosumer à partir du 1er mai. "Comme l'arrêté du 31 décembre 2019 qui avait prévu un report de 4 mois n'a finalement pas été prolongé par le gouvernement wallon, le tarif prosumer doit en effet légalement entrer en vigueur ce 1er mai", avait ainsi assuré son président Stéphane Renier. Les choses coinçaient du côté politique, le gouvernement wallon ne parvenant pas à se mettre d'accord sur un nouveau report du tarif, cette redevance que la CWAPE entend imposer aux propriétaires de panneaux photovoltaïques pour leur utilisation du réseau. Finalement, cet accord est intervenu samedi au sein de la coalition arc-en-ciel PS-MR-Ecolo. Dans son communiqué, le gouvernement wallon annonce qu'il mettra en œuvre "des mesures d'accompagnement" comme par exemple une rétribution aux prosumers de l'électricité transférée sur le réseau et ce, sur une période de maximum cinq ans, de 2020 à 2024 inclus. "Ces mesures ont pour ambition de favoriser les économies d'énergie et l'autoconsommation dans le chef des prosumers", justifie le cabinet Di Rupo. Le gouvernement wallon demande à la CWAPE, en collaboration avec les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), d'identifier les modalités pour permettre la simultanéité, sur la facture des prosumers, entre l'application de la redevance et les mesures d'accompagnement les concernant. L'exécutif régional lui demande également de fixer un délai de non-application de la redevance "afin de permettre la simultanéité entre l'application de la redevance prosumers et les mesures d'accompagnement les concernant". (Belga)