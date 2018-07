Une boule de feu empêche les secours de sauver un homme à Châtelineau: un pompier brûlé forcé de le lâcher du haut du 6e étage

Un incendie s'est déclaré, dimanche à l'aube, dans un immeuble à appartements de Châtelineau. Un locataire du sixième étage est décédé pendant l'intervention des pompiers.

Un incendie s'est déclaré pour une raison indéterminée dans un immeuble à appartements de la cité Leburton à Châtelineau, dimanche, peu avant 06h00, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Les pompiers ont tout tenté pour sauver un homme qui se trouvait dans son appartement du 6e étage et qui essayait d'échapper aux flammes, mais malgré tous leurs efforts, ils n'y sont pas parvenu. "Au moment où l’échelle arrive au 6e étage, le pompier qui est dans la nacelle essaye de faire sortir la personne qui hurle étant donné qu’elle est complètement brûlée. Juste à ce moment-là, on a ce qu’on appelle un effet de flash over, c’est-à-dire une boule de feu qui sort par la fenêtre et qui brûle notre pompier au 2e degré au niveau du bras. Le pompier n’a d’autre choix que de laisser tomber la personne, car c’était une personne de forte corpulence et il n’a pas pu la hisser sur l’échelle. Cette personne est tombée de six étages sur le balcon de l’appartement du rez-de-chaussée", a expliqué Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est, au micro de Florent Tondeur pour Bel RTL.



L'homme du feu qui a été brûlé a été transféré à l'hôpital. L’incendie n’a pas fait d’autre blessé. Les pompiers envoyés sur cette intervention bénéficieront d'un soutien psychologique.