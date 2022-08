Pierre-Yves Jeholet espère que le rythme scolaire du supérieur changera aussi: "Il y a vraiment une réflexion"

Cette rentrée scolaire est particulière pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, "un tournant historique" selon le ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR), invité de Fabrice Grosfilley sur BEL RTL. La réforme des rythmes scolaires rentre en vigueur dès ce lundi. Pour le ministre, elle sera bénéfique, car elle "met l'enfant au centre du débat", explique-t-il. "Le but c'est de maximiser la concentration et l'apprentissage des enfants" ajoute Pierre-Yves Jeholet.

La réforme ne concerne que les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc les écoles flamandes, ou germanophones ne sont pas concernées, c'est un regret pour le ministre-président : "Nous, nous étions prêts, la Flandre ne l'était pas. Mais peut-on nous blâmer nous, les francophones, parce qu'on prend une réforme importante et ambitieuse pour les enfants plutôt que les Flamands ? (...) Nous avons pris les devants" a-t-il réagi.

Du changement pour le supérieur ?

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, non concerné non plus, le ministre-président espère du changement : "On sent qu'au niveau de l'enseignement supérieur, avec l'ARES, avec les universités et les hautes écoles il y a vraiment une réflexion. Je suis persuadé que très vite, on arrivera à avoir aussi un autre rythme scolaire pour le supérieur" se réjouit-il. Il n'est pas question pour autant de précipiter le changement : "La réforme des rythmes scolaires dans l'enseignement obligatoire, ça a pris 30 ans. On y travaille, on l'a bien préparée avec ce gouvernement" a ajouté le ministre.

Le tronc commun : une nouveauté controversée au gouvernement

Le pacte d'excellence n'a pas toujours été soutenu par le Mouvement Réformateur, mais Pierre-Yves Jeholet a déclaré que son parti est aujourd'hui "assez satisfait" de la réforme "telle qu'elle existe aujourd'hui" : "On avait dit que l'orientation pour nous est importante. Il ne faut plus que le choix d'un métier technique, technologique et manuel soit considéré comme de la relégation. Il doit être considéré comme un réel choix positif".