Ce vendredi à 7h50 sur Bel RTL, notre journaliste Fabrice Grosfilley a reçu le Ministre wallon de l’industrie et de l’économie, Pierre-Yves Jeholet (MR), pour évoquer notamment les attentes libérales dans le cadre des contacts exploratoires entre son parti, le PS et Ecolo en vue de former un gouvernement pour la Wallonie.

"Après 47 jours où on a essayé de nous présenter un 'coquelicot' minoritaire, ce n'est pas possible manifestement d'avoir un soutien de l'extérieur et donc on voit bien que ce n'est pas le choix du coeur de ramener le MR autour de la table mais c'était indispensable pour porter un gouvernement stable avec un projet positif, ambitieux mais aussi sérieux sur le plan budgétaire pour la Wallonie", a déclaré le Ministre wallon de l’industrie et de l’économie, Pierre-Yves Jeholet, au micro de notre journaliste Fabrice Grosfilley.

Est-ce que cela va être difficile pour ces trois partis de se retrouver? "Ça va être difficile, ça c'est clair. Mais nous allons prendre nos responsabilités, le Mr est un parti de responsabilités. On voit bien que ce n'est pas le choix du coeur car pendant 47 jours on nous a mis totalement dehors de façon peu élégante en respectant peu le choix des citoyens le 26 mai dernier, nous sommes la 2e formation politique en Wallonie. Oui, cela va être difficile. Il y a une note de convergence de gauche socialiste-ecolo qu'ils nous ont présenté, mais nous, nous allons venir avec ce qui représente l'ADN du MR".