Pierre-Yves Jeholet remonté contre ses collègues du Codeco qui n'ont pas soutenu la culture: "Il n'y a que trois personnes qui sont intervenues"

Le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles estime qu'il n'a pas été soutenu lors des discussions autour des recommandations des experts, et des secteurs à fermer/maintenir. A "la mi-janvier", il y aura une réévaluation de la situation, et Pierre-Yves Jeholet aimerait que les jauges limitant le nombre de personnes dans les salles soient modifiées ou supprimées.

Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'invité de Fabrice Grosfilley jeudi matin. Il est forcément revenu sur les dernières mesures annoncées par Alexander De Croo, mercredi soir à l'issue d'un nouveau Comité de Concertation (Codeco), et qui concernaient surtout la culture (voir les détails).

Il n'a pas caché sa colère. "La culture ne devrait pas être une variable d'ajustement. Je comprends la colère du monde culturel. Je fais partie du Codeco, donc je vais assumer les décisions", mais le Libéral est mécontent.

Pierre-Yves Jeholet était clairement contre l'idée de fermer les cinémas, les théâtres et les salles de concert. Il a montré son opposition "de façon très forte, car ce ne sont pas des clusters de contamination, ils ont mis en place des protocoles strictes et ont déjà fortement souffert".

"Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas été plus autour de la table à défendre la culture. Il n'y a que trois personnes qui sont intervenues au niveau de la culture pour ne pas la fermer". Deux Libéraux et un Ecologiste? "Ça correspond à la réalité", a-t-il confirmé. Du côté de la Flandre, "je n'ai rien entendu" contre le fait de fermer la culture et le secteur récréatif.

"On va réévaluer les mesures mi-janvier, il y aura un prochain Codeco, et j'espère qu'on sera plus nombreux à faire en sorte de revoir les jauges, car elles n'ont aucun sens".