Pieter De Crem s'engage à poursuivre à l'Intérieur sur la ligne tracée par Jan Jambon

Le nouveau ministre de la Sécurité et de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V) a l'intention de poursuivre sur la ligne tracée par son prédécesseur Jan Jambon (N-VA), a-t-il indiqué lundi. M. Jambon "a mené une bonne politique à l'Intérieur, je veillerai à ce que sa ligne soit suivie", a commenté celui qui était secrétaire d'État au Commerce extérieur sous la Suédoise. Il y aura, assure-t-il, "une grande continuité pour un certain nombre de dossiers qui doivent être débattus à la Chambre et au gouvernement mais qui sont déjà dans le 'pipe-line', comme l'approche administrative" des nuisances publiques et de la criminalité, a ajouté M. De Crem.

Au parlement, le soutien de la N-VA reste incertain. "Mais j'ai entendu qu'il y avait une disponibilité pour cela, une forme de bonne volonté. Je veillerai à ce que cette bonne volonté persiste". Pieter De Crem avait annoncé il y a quelques semaines à peine son retour à la politique locale après les élections de mai 2019. "Je m'étais imaginé les choses différemment, à n'en pas douter, mais la vie est pleine de changement et d'inconnues. Je n'aurais jamais cru que ce gouvernement connaîtrait un changement, mais j'ai répondu à la demande qui m'a été formulée, et je m'y mets à 100%".