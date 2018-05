Piétonnier sur les boulevards du centre de Bruxelles - La Ville de Bruxelles met 1,6 million sur la table pour accélérer les travaux

(Belga) Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert lundi soir au déblocage d'un montant d'1,6 million d'euros visant à inciter l'entreprise Viabuild à accélérer le tempo dans la réalisation de la phase un du chantier de réaménagement de la zone piétonne sur les boulevards du centre. Cette phase porte sur le tronçon situé entre la place de Brouckère et la rue Grétry.

Pour permettre à ce chantier de se terminer au plus vite, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles avait déjà autorisé, il y a plusieurs semaines que les horaires de chantier soient étendus. Ainsi, alors que les travaux étaient jusqu'ici autorisés en semaine entre 7h00 et 16h00 sur le tronçon entre la place de Brouckère et la rue Grétry, le chantier pourra désormais se poursuivre de 6h00 à 18h00, tant en semaine que le week-end. Les travaux devraient ainsi se terminer d'ici mi-2018, comme prévu dans le planning. Il s'était engagé à mettre la main au portefeuille pour encourager l'entrepreneur à accélérer le rythme des travaux. Dans l'opposition, le cdH, les Verts et la N-VA ont voté contre le déblocage de l'incitant financier. Le groupe DéFI s'est abstenu. Johan Van den Driessche craint que cette accélération se fasse au détriment de la qualité du travail presté, comme des matériaux choisis. Christian Ceux (cdH) et Fabian Maingain (DéFI) ont estimé que le contribuable payait deux fois en raison, notamment, des errements du début de ce projet. De là à penser que le collège a agi à des fins électoralistes, il y a un pas que plusieurs membres de l'opposition n'ont pas hésité à franchir. Ce n'est pas le son de cloche entendu sur les bancs de la majorité PS-MR où Naima Maati (PS) et David Weytsman (MR) se sont au contraire félicités d'une mesure qui rencontre la demande des riverains et des commerçants d'accélérer les travaux pour leur permettre d'entrevoir le bout du tunnel. (Belga)