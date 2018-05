Plan d'urgence communal déclenché à Bastogne en raison d'une fuite de gaz

(Belga) Le plan d'urgence communal a été déclenché mardi soir à Bastogne à la suite d'une fuite de gaz, a annoncé la ville. La fuite a été détectée vers 21h00 à la rue de Neufchateau où un engin de chantier a endommagé une conduite de gaz importante.

Le bourgmestre de Bastogne, Benoit Lutgen, les services de secours (pompiers, police) ainsi que les services d'ORES sont immédiatement descendus sur place. Les habitants du quartier ont été évacués sur une centaine de mètres autour de la zone et étaient toujours tenus à l'écart peu avant 23h00. Toutes les mesures sont prises pour sécuriser les personnes et les biens dans les meilleurs délais et permettre aux riverains de réintégrer leur logement, précise le communiqué de la ville. Les personnes qui le désirent peuvent se rendre à l'hôtel de ville où elles seront accueillies par les services communaux et du CPAS. (Belga)