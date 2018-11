Plan de lutte contre la pauvreté: deux nouveaux prêts à taux zéro en Wallonie

(Belga) Le gouvernement wallon a décidé de fusionner les mécanismes Ecopack et Rénopack, deux prêts régionaux à taux zéro destinés à réaliser des travaux de rénovation ou économiseurs d'énergie, afin de simplifier l'aide au financement pour un public précarisé. En parallèle, deux nouveaux prêts à taux zéro verront le jour en 2019, l'un pour le financement des travaux d'adaptation d'un logement au handicap et l'autre consacré au financement des frais d'achats d'un premier logement, ont annoncé jeudi les ministres wallons du Logement, Valérie De Bue, et de l'Energie, Jean-Luc Crucke.

Destinés aux ménages désirant effectuer des travaux de rénovation ou économiseurs d'énergie mais n'ayant pas les fonds propres nécessaires pour pouvoir les réaliser, les deux prêts à taux zéro qui existaient jusqu'à présent ne permettaient d'emprunter qu'un maximum de 30.000 euros. A l'issue de la fusion des 2 mécanismes, ce montant passera à 60.000 euros, "afin de permettre aux ménages d'entreprendre plus de travaux de rénovation et favoriser ainsi la rénovation de logements anciens pour atteindre le standard minimum", ont détaillé les ministres. Par ailleurs, la durée maximum du prêt passera de 15 à 30 ans, "ce qui devrait rendre plus ou moins égal l'économie d'énergie aux mensualités du prêt et rendre, de ce fait, l'investissement neutre budgétairement", ont-ils ajouté. En outre, les primes seront préfinancées, leur montant étant avancé par l'organisme prêteur qui se chargera lui-même de les récupérer auprès de l'autorité régionale. (Belga)