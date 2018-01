Plan de restructuration de Carrefour - Les hypermarchés de Bruxelles, du Hainaut et du Brabant wallon fermés ce samedi

(Belga) Les hypermarchés Carrefour de Drogenbos, Auderghem, Crainhem, Evere et Berchem-Sainte-Agathe resteront fermés ce samedi, indique la CNE commerce sur Twitter au surlendemain de l'annonce d'un plan de restructuration qui pourrait coûter jusqu'à 1.233 emplois. Les hypers de Mons, Soignies, Froyennes, Bomeree, Haine-Saint-Pierre et Gosselies sont aussi portes closes, de même que ceux de Waterloo et de Bierges en Brabant wallon.

"A cette heure-ci (vers 8h30, ndlr), on sait que 15 magasins resteront fermés, 14 en région Wallonie et à Bruxelles et un en Flandre, celui de Genk", indique Delphine Latawiec, secrétaire nationale CNE commerce. "A Namur, les magasins devraient probablement ouvrir mais il faudra voir comment les choses vont évoluer en cours de journée. Pour ce qui est des 'market' qui ont fermé hier/vendredi en signe de solidarité, ils seront probablement ouverts ce samedi", précise encore Mme Latawiec. Jeudi, la direction de Carrefour a annoncé, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, un plan de restructuration qui pourrait toucher jusqu'à 1.233 travailleurs, dont 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège et celui de Genk (Limbourg) devraient par ailleurs fermer tandis que d'autres passeraient d'hyper en market ou verraient leur surface réduite.