Plan de restructuration de Carrefour - Seize magasins fermés ce 27 janvier

(Belga) Seize magasins Carrefour garderont portes closes ce samedi 27 janvier, indique le site internet du groupe. Les hypermarchés de Bruxelles, du Brabant wallon, du Hainaut, celui de Belle-Ile (Liège), ainsi que ceux de Drogenbos, de Crainhem et de Genk sont fermés.

En région bruxelloise sont concernés les hypers d'Evere, Auderghem et Berchem-Sainte-Agathe; en Brabant wallon ceux de Mont-Saint-Jean et de Bierges; en Hainaut ceux de Mons, Soignies, Haine-Saint-Pierre, Gosselies, Froyennes et Bomerée. L'hypermarché de Belle-Ile, en province de Liège, est fermé aussi, de même que ceux de Drogenbos et Crainhem (Brabant flamand) et de Genk (Limbourg). Par ailleurs, les volets sont également clos au Carrefour market de Waterloo. (Belga)