Plus d'un Belge sur deux juge trop laxiste la gestion des migrants en transit

(Belga) Une majorité de Belges juge trop laxiste la gestion des migrants en transit ou est favorable à l'enfermement des familles avant expulsion, selon un sondage Ipsos réalisé pour Le Soir, RTL Info, VTM, Het Laatste Nieuws, et publié mardi.

Ont été sondées 2.543 personnes au sujet de la gestion des migrants en transit vers l'Angleterre. 55 % d'entre elles la jugent "trop laxiste" alors que 17 % la considèrent "juste" et 14 % "trop dure". 41 % sont en faveur de l'enfermement des familles avec enfants, pour 39% contre et 20 % sans avis. Entre la Flandre d'une part, et la Wallonie et Bruxelles d'autre part, les résultats du sondage dessinent, au nord du pays, une gradation de quelques points pour dénoncer un peu plus fortement le laxisme dans la gestion des migrants en transit ou plébisciter un peu plus largement l'enfermement de familles avec enfants avant expulsion. Des interviews en ligne ont été menées entre le 20 et le 27 septembre 2018 auprès d'échantillons représentatifs de Belges âgés de 18 ans ou plus, à raison de 1.000 en Wallonie, 1.000 en Flandre et 543 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. (Belga)