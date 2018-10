Plus de 10.000 militants ont manifesté contre la réforme des pensions à La Louvière

(Belga) Plus de 10.000 militants, selon la FGTB, ont manifesté en front commun mardi à La Louvière contre la réforme des pensions voulue par le gouvernement fédéral.

Les manifestants se sont rassemblés mardi à la mi-journée à la Gare du Sud de La Louvière pour déambuler en cortège vers le centre-ville. "On peut parler d'un grand succès pour cette action syndicale, compte tenu des conditions météorologiques", a indiqué Philippe Bertleff, président de la FGTB-Centre. "Le cortège des militants, venus du Hainaut et du Brabant Wallon, a emprunté toutes les artères importantes de La Louvière vers la Place Mansard en plein centre-ville. Nous espérons que cette action aidera à faire évoluer les choses", ajoute-t-il. Les syndicats de la région du Centre avaient déjà mené des actions à la fin du mois de septembre, notamment, en distribuant des tracts de sensibilisation sur les marchés régionaux. Les revendications syndicales portent entre autres sur des crédits-temps de fin de carrière à 55 ans et une pension légale à 65 ans maximum. "Travailler jusque 67 ans est infaisable", jugent les syndicats, pour qui "jusqu'à 67 ans, tous les métiers sont pénibles". Le front commun demande également "des fins de carrière décentes qui tiennent compte de la pénibilité". Ils souhaitent par ailleurs un alignement de la pension du secteur privé sur celle du secteur public, ainsi qu'une pension minimum plus élevée qui éviterait de faire tomber les retraités dans la précarité. (Belga)