Plus de 100 supermarchés restent porte close

(Belga) Les portes d'une centaine de supermarchés resteront fermées ce mercredi, jour de grève nationale. La chaîne Carrefour compte 44 fermetures de magasins et Delhaize 68. La majorité des enseignes sont toutefois ouvertes.

"Sur nos 800 magasins, plus de 750 sont ouverts", indique le porte-parole de Carrefour, Baptiste van Outryve. "Quarante-quatre supermarchés sont fermés et nous espérons que la situation n'évolue pas au cours de la journée." Tout le pays est touché par ces fermetures, bien que le sud de la Belgique soit un peu plus affecté. La chaîne Delhaize connaît une situation semblable. "Pour l'instant, tous les magasins franchisés sont ouverts. Soit plus de 650", signale le porte-parole Roel Dekelver. Ces franchisés sont les supermarchés AD, les enseignes de proximité Proxy-Delhaize et les petits magasins Shop & Go. Les magasins gérés par Delhaize sont toutefois bien plus touchés par la grève. Sur les 130 que la chaîne compte dans le pays, 68 sont fermés. Seuls cinq sont fermés en Flandre. "L'impact est plus important à Bruxelles et en Wallonie. La majorité des supermarchés s'y trouvant sont perturbés." Il est aussi question d'actions sporadiques dans des centres de distribution Delhaize mais qui n'ont pas d'impact sur l'approvisionnement des magasins. Chez Carrefour aussi, les enseignes sont correctement livrées. (Belga)