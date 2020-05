Plus de 180 communes wallonnes se sont déjà procuré des masques pour leur population

(Belga) A l'heure actuelle, plus de 180 communes wallonnes - sur 253 - se sont déjà procuré des masques à distribuer à leur population, via des commandes qu'elles ont passées ou par l'intermédiaire d'initiatives citoyennes, a affirmé mardi soir le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne, en commission spéciale du parlement régional.

Fin avril, l'exécutif régional avait annoncé avoir débloqué une enveloppe de 7,3 millions d'euros à destination de l'ensemble des villes et communes de la Région afin de financer l'achat de masques de protection normés, à concurrence d'un masque par habitant et d'un montant forfaitaire de 2 euros par habitant. Il avait indiqué dans la foulée vouloir faire un état des lieux de la situation "le plus précis possible", en collaboration avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW). "A ce jour, 190 communes ont répondu à l'UVCW et plus de 180 d'entre elles se sont déjà procurées des masques à distribuer à leur population", a indiqué le ministre Dermagne. "Certaines ont ciblé les populations à risque; d'autres en distribuent à tous leurs habitants. En fait, les communes se sont organisées au mieux selon leur réalité", a-t-il résumé. (Belga)