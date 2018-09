Plus de 19.000 candidats aux élections communales en Wallonie: le plus âgé a 94 ans

Nous votons pour les élections communales dans 20 jours. L'occasion de s'intéresser aux candidats de ce scrutin. Au total, il y a 19.537 candidats en Wallonie. Qui sont-ils? Explications avec notre journaliste Simon François dans le RTL Info 13h.

Comme l'impose la Wallonie depuis 2013, la parité est respectée sur les listes électorales. Cependant, lorsque l'on se penche sur les têtes de liste, on se rend compte que dans plus de 800 cas, c'est un homme qui tire la liste et occupe donc la position la plus visible contre seulement 235 têtes de liste féminines en Wallonie.

En ce qui concerne l'âge des candidats, il est plutôt varié. Le plus jeune a 18 ans tandis que le plus âgé a 94 ans. Sur les listes, les retraités sont majoritaires (12,1%) devant les enseignants (7,5%) et les étudiants (5%).





Ils ont boudé les partis traditionnels



L'ensemble de ces candidats va se présenter sur 1.043 listes. Dans une écrasante majorité des cas, ils n'ont pas choisi un nom de parti traditionnel. Seulement une liste sur 4 se nomme PS, MR, Ecolo, cdH ou PTB.

Les listes pour les scrutins locaux ont été déposées les 13 et 14 septembre derniers. Toutes ont été approuvées et aucun recours n'a été introduit contre une éventuelle inéligibilité d'un candidat, a précisé la ministre.