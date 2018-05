Plus de 200 cyclistes ont pris part à la "Masse critique" mensuelle à Bruxelles

(Belga) Plus de 200 personnes ont pris part vendredi en fin de journée au rendez-vous mensuel à Bruxelles des cyclistes qui se mobilisent pour réclamer plus de place pour les deux roues dans l'espace public. Les 20 ans de la "Masse critique" bruxelloise seront célébrés samedi après-midi par un parcours au départ du parc du Cinquantenaire.

Les cyclistes ont commencé à se rassembler à 18H00 porte de Namur pour leur habituelle traversée de la ville le dernier vendredi de chaque mois. Peu avant 19H00, ils ont pris la route pour se rendre jusque dans l'avenue du Port. La durée du parcours était d'environ deux heures. "Comme pour toutes les 'Masses critiques', le but est de se rendre visible, ne plus subir le trafic, mais devenir le trafic", explique Benjamin François, un participant régulier membre du Gracq (Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens). "C'est le nombre qui nous le permet. Ce sont les mêmes revendications depuis 20 ans. Très peu est fait même si on commence à avoir quelques infrastructures pour les vélos. On passe généralement à des endroits problématiques pour mettre l'accent dessus, mais on le fait de manière festive. Chaque mois, on réclame les mêmes choses et on voit que ça n'avance pas. (...) On espère que si on devient vraiment nombreux, ça changera et chaque mois, on est un peu plus nombreux." Cette manifestation à vélo dénommée "Masse critique" est née à San Francisco dans les années 90. Elle est organisée depuis lors dans plus de 300 villes à travers le monde. Elle poursuit l'objectif d'obtenir une plus grande attention pour les cyclistes dans l'espace public. Les 20 ans de la première "Masse critique" à Bruxelles seront célébrés samedi. Les cyclistes se rassembleront à partir de 14H00 au parc du Cinquantenaire. Le départ de cette balade à vélo sera donné à 15H00. Des cyclistes de tout le pays sont attendus. (Belga)