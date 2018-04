Plus de 300 personnes atteintes d'un cancer ont congelé leur matériel génétique

(Belga) Entre la mi-avril 2017 et la mi-janvier 2018, 303 patients atteints d'un cancer ont fait congeler leur matériel génétique destiné à la reproduction, soit 209 hommes et 94 femmes, indique mardi le cabinet de la ministre de la Santé publique Maggie De Block. Parmi ces 303 patients, 30 d'entre eux avaient moins de 16 ans. Depuis l'année dernière, la congélation d'ovules et de sperme (l'oncofreezing) est remboursée pour les malades du cancer.

La technique de l'oncofreezing est surtout appliquée chez les jeunes patients devant subir un traitement lourd qui pourrait affecter leur fertilité, tel que la chimiothérapie, explique le cabinet de la ministre. "Grâce à cette technique, les patients ne doivent plus définitivement mettre de côté leur rêve d'avoir des enfants." Ce procédé est intégralement remboursé pour deux groupes de patients : les patients atteints d'un cancer qui sont sur le point de subir un traitement lourd et les femmes qui souhaitent se faire prélever les ovaires par mesure de précaution, par exemple en cas de risque élevé de cancer du sein et/ou des ovaires. "Il reste encore de la marge dans le budget annuel de 4 millions d'euros libéré à cet effet", annonce également le cabinet de Maggie De Block. "Les centres concernés se concentreront sur l'information des patients et des prestataires de soins de santé afin qu'ils puissent trouver plus facilement leur chemin vers l'oncofreezing. A côté de cela, la ministre souhaite étendre le remboursement à d'autres groupes de patients." Dans un premier temps, le remboursement de l'oncofreezing sera étendu aux femmes atteintes d'une tumeur ovarienne dite "borderline" et aux patients qui doivent subir une transplantation de cellules souches sanguines suite à une maladie sanguine rare non-oncologique. (Belga)