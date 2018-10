Plus de 4 millions de personnes travaillent en Belgique

(Belga) En septembre, plus de 4 millions de personnes travaillaient en Belgique alors que le nombre de chômeurs reculait encore, selon des chiffres de l'ONSS et de l'Onem, publiés vendredi par le ministre de l'Emploi Kris Peeters.

Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 1,8% (+73.000) à 4.006.401 individus. La hausse a été la plus forte à Bruxelles (+3,3%). En Flandre et Wallonie, l'emploi a progressé de 1,6% pour les deux régions. Chez les 50 ans et plus, la hausse des travailleurs a été de 33.700 unités soit près de 3%. Chez les jeunes, la hausse est plus modeste à 1,4%. En septembre: 2,4 millions de personnes travaillaient en Flandre (60,6%), 1,15 million en Wallonie (28,8%) et 330.000 à Bruxelles (8,3%). Le chômage a baissé de 7,4% et touche 351.466 personnes. (Belga)