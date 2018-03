Plus de 550.000 interventions de pompiers en 2015, premiers chiffres depuis la réforme

(Belga) Au total, 556.570 interventions ont été réalisées en 2015 dans les nouvelles zones de secours en Belgique, dont 330.040 interventions lors desquelles une aide médicale urgente a été apportée, révèle samedi le Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile (KCCE). Il s'agit là des premières statistiques disponibles depuis l'entrée en vigueur de la réforme des services incendies.

Selon ces données, il a fallu déplorer le décès de 58 personnes lors d'incendies en 2015. En outre, 1.307 personnes ont été blessées. Au total, les pompiers ont sauvé plus de 3.500 personnes. En 2015, la plupart des interventions réalisées par les pompiers concernaient les catégories "aide médicale urgente" et "Interventions de sauvetage et interventions techniques". Cette dernière catégorie constitue plus des 2/3 (soit 152.741 interventions) de toutes les interventions des pompiers (aide médicale urgente non comprise). Parmi les "interventions de sauvetages et interventions techniques", il y a eu 87.648 interventions pour la prise en charge d'"animaux dangereux" (souvent la destruction de nids de guêpes). La réforme a abouti à la fusion des 250 anciens corps de sapeurs-pompiers en 34 zones de secours et le service d'incendie de Bruxelles (SIAMU). (Belga)