Plus de 6.300 prépensionnés ont moins de 60 ans

(Belga) La Belgique comptait à la fin de l'an dernier 6.333 prépensionnés âgés de moins de 60 ans, selon les chiffres de l'ONEM publiés par L'Echo mardi.

Les travailleurs affichant une longue carrière, exerçant un métier lourd ou confrontés à une restructuration de leur entreprise, peuvent notamment encore partir en prépension avant l'âge de 60 ans selon les règles actuelles. Si nous ajoutons aux prépensions liées aux restructurations les autres catégories bénéficiant d'un régime d'exception, on arrive pour l'an dernier à 988 chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans. En 2018, 2.304 personnes ont bénéficié de ce système avant leurs 60 ans. À cause de ce flux permanent de nouveaux préretraités, la Belgique compte aujourd'hui 6.333 prépensionnés de moins de 60 ans. En principe, l'âge de départ à la prépension devrait être de 60 ans minimum au plus tard en 2020. Dans l'accord salarial conclu la semaine dernière entre syndicats et patrons, les partenaires sociaux plaident pour un report à la mi-2021. Si le CD&V et le MR se montrent ouverts, c'est loin d'être le cas de l'Open Vld et de l'ancien partenaire de coalition la N-VA, qui estiment que c'est inacceptable. Le ministre de l'Emploi Kris Peeters (CD&V) souligne que l'impact de l'assouplissement proposé par les partenaires sociaux serait minime, et que cela ne vaut pas la peine de risquer de faire capoter le préaccord salarial des partenaires sociaux pour un phénomène aussi marginal. (Belga)