Plus de tests de dépistage ni de formulaires à remplir à l'entrée au Royaume-Uni

(Belga) Le gouvernement britannique a levé vendredi les dernières mesures de restriction concernant les voyages dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cela signifie que même les voyageurs non vaccinés ne doivent plus faire de test de dépistage avant d'entrer au Royaume-Uni. Les voyageurs vaccinés étaient déjà dispensés du test depuis un certain temps. Les voyageurs ne doivent plus non plus remplir de formulaire à leur arrivée dans le pays.

"Cela signifie plus de libertés, juste à temps pour Pâques", a déclaré Grant Shapps, le secrétaire britannique aux Transports. Le gouvernement se réserve toutefois le droit de réintroduire des mesures en cas de nouvelles variantes, mais a annoncé qu'il ne le ferait que dans des "circonstances extrêmes". Cependant, le nombre de cas de coronavirus au Royaume-Uni augmente à nouveau, selon une étude du Bureau des statistiques nationales du Royaume?Uni (Office for National Statistics). Les hospitalisations en Angleterre ont également augmenté de plus d'un cinquième d'une semaine à l'autre. Le niveau reste toutefois inférieur aux sommets des vagues précédentes. (Belga)