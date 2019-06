Fin des perturbations entre Hennuyères et Braine-le Comte sur la ligne Bruxelles-Mons

(Belga) Le trafic des trains a repris dimanche, vers 11h00, entre Hennuyères et Braine-le-Comte (province de Hainaut), sur la ligne 96 entre Bruxelles et Mons, indique Infrabel, la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Il avait été interrompu peu après 07h00 en raison d'un véhicule se trouvant sur les voies. Un service de bus avait été mis en place pour desservir les gares entre Hal et Jurbise.

La reprise se fait progressivement et des retards sont donc encore possibles durant un certain temps sur cette ligne, prévient Infrabel. (Belga)