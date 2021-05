Plusieurs centaines de personnes ont manifesté pour la Palestine à Bruxelles

(Belga) Environ 400 personnes, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, se sont rassemblées mercredi entre 16h30 et 18h00, devant le ministère des Affaires étrangères, rue des petits Carmes à Bruxelles, pour dénoncer l'escalade de violences en Israël. La manifestation s'est terminée sans incident.

Un grand drapeau palestinien et de nombreux autres plus petits ont été agités devant le cabinet de la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès. La manifestation organisée par l'Association Belgo-Palestinienne (ABP) a été soutenue par différents mouvements et ONG, comme le CNCD 11.11.11et Intal, et a été ralliée par des ressortissants palestiniens. Une délégation a été reçue au cabinet de la ministre. "On demande à la Belgique de dénoncer la politique israélienne d'apartheid envers le peuple palestinien", plaide Nadia Farkh, secrétaire générale de l'ABP. "Il y a eu une accélération dans la politique d'expulsion des Palestiniens avec l'installation de colons dans les quartiers palestiniens de Jérusalem. Dernièrement, des Palestiniens ont protesté pour dénoncer des expulsions dans le quartier de Sheikh Jarrah et il y a eu vendredi passé une attaque en réponse de la police et de l'armée à la mosquée où étaient réfugiés des Palestiniens. On avait plus vu une telle répression depuis longtemps". Elle appelle le gouvernement belge à demander à Israël de respecter le droit international. "On ne peut pas mettre sur un pied d'égalité un occupant et un occupé et il faut faire en sorte que les expulsions et la colonisation s'arrêtent". Plus de 1.000 roquettes ont été lancées par le Hamas depuis la bande de Gaza vers Israël à compter de lundi soir. Des frappes israéliennes ont en retour visé le territoire palestinien. Cette escalade laisse craindre "une guerre à grande échelle", a alerté mardi l'émissaire des Nations Unies pour le Proche-Orient Tor Wennesland. Une nouvelle manifestation sera organisée par l'ABP samedi à 15h00 place de l'Albertine à Bruxelles. (Belga)