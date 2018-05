Plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent contre la réforme des pensions

(Belga) Au moins 30.000 personnes ont quitté les alentours de la gare du Nord à Bruxelles mercredi, vers 11h, et entamé une marche pour défendre les pensions. A l'appel du front commun syndical, les manifestants protestent contre les réformes prévues par le gouvernement, notamment le projet de pension à points. Le cortège traversera Bruxelles pour rejoindre la gare du Midi en début d'après-midi.

Munis de pancartes plaidant pour des pensions "justes" et au rythme des pétards, les manifestants ont quitté le boulevard Albert II où ils s'étaient réunis dès 10h. Selon les syndicats qui se basent sur le nombre de tickets spéciaux vendus pour rejoindre la marche, au moins 30.000 personnes traverseront Bruxelles pour dénoncer les réformes du gouvernement fédéral. "Stop au massacre", s'exclame Robert Vertenueil, secrétaire général de la FGTB. "Le gouvernement a pris l'habitude de s'en prendre aux plus faibles, aux chômeurs, aux malades et aux pensionnés. Il doit renoncer définitivement à l'introduction de la pension à points tant que nous n'avons pas discuté du fond de ce système." Les syndicats réclament également une véritable reconnaissance de la pénibilité des carrières professionnelles. "Nous voulons un système de pensions digne et suffisant pour vivre, pas travailler plus pour gagner moins", ajoute Marie-Helene Ska, secrétaire générale de la CSC. Le cortège empruntera les boulevards Albert II, Botanique, Pachéco, de l'Impératrice, de l'Empereur avant de descendre la rue des Alexiens pour rejoindre le boulevard Lemonnier jusqu'à la gare du Midi. Le cortège devrait se disloquer vers 14h. (Belga)