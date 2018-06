Plusieurs types de solvant déversés dans les égouts à Herstal

(Belga) Des produits solvants ont été déversés dans les égouts de Herstal, provoquant des odeurs nauséabondes dans les habitations de certains habitants, ont indiqué mardi soir les autorités communales, confirmant une information de RTL Info.

De nombreux habitants des rues de Hermée, Colonel Speessen et de la Cité Wauters sont victimes de nuisances olfactives depuis deux jours. Certains d'entre eux ont contacté lundi matin les services de la Ville pour leur signaler le problème, qui provenait directement des égouts. La police de l'environnement et l'Institut scientifique de service public (ISSeP) ont été dépêchés sur place pour procéder à des prélèvements. Les nuisances sont dues à un rejet de plusieurs types de solvant utilisés dans le cadre de fabrication de peinture, selon les résultats des analyses reçus par la Ville mardi après-midi. L'odeur a commencé à s'estomper mardi soir et personne n'a été victime de malaise. La Ville a néanmoins décidé de transmettre en urgence les résultats des prélèvements au SPF Santé publique. En attente de recommandations de leur part, les autorités communales invitent les habitants concernés à ventiler leur logement. La personne à l'origine du déversement, qui n'a pas encore été identifiée, risque une lourde sanction. (Belga)