Polémique après des propos d'Emir Kir sur le plan canal: "Fake news!" se défend le bourgmestre

A six jours des élections, un courrier adressé aux électeurs par le socialiste Emir Kir passe mal aux yeux de certains. Une lettre écrite en turc uniquement. On y parle du plan Canal et de l'abattage rituel.

Un courrier signé par Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse, fait polémique ce lundi sur les réseaux sociaux des membres du groupe MR. Rédigé en turc, le courrier pointe du doigt la politique du gouvernement fédéral lors des 5 dernières années. La traduction est assurée par le site du journal Le Soir: "Pendant 5 ans, j’ai été témoin du massacre de ce gouvernement populiste de droite (…) Ce gouvernement a voulu entrer de manière illégale dans les maisons. Il a pointé du doigt les Musulmans sous prétexte de terrorisme et a organisé des opérations à plusieurs endroits", indique le bourgmestre de Saint-Josse à propos du plan canal mis en place par le gouvernement fédéral. Un peu plus loin, Emir Kir accuse ses adversaires politiques de vouloir généraliser l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. Et il précise que son parti a préservé ce rituel en région bruxelloise.

Eren Guven, (chef de groupe MR) à Jette, a réagi en qualifiant la lettre de "tract communautariste et clientéliste."

Emir Kir n'a pas tardé à se défendre via son compte Twitter: "Fake news ! Il ne s’agit pas d’un tract. J’ai envoyé un courrier personnalisé rappelant notamment le bilan de mon activité parlementaire, celui du Gouvernement MR/NV-a et les objectifs du PS pour les élections du 26 mai. La question du plan canal y est abordée très brièvement aussi, car elle relève des interpellations régulières que je porte sur ce sujet au Gouvernement depuis 3 ans. Il n'y a donc rien de neuf ni de caché !", indique-t-il.