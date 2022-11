Policier tué à Schaerbeek: les syndicats s'en prennent au gouvernement et prévoient une manifestation nationale

Une "manifestation nationale" contre les violences visant la police sera organisée le lundi 28 novembre prochain à Bruxelles, selon le secrétaire de la CSC-Police, Joeri Dehaes. Les syndicats de policiers à ont pris la décision à la suite de l'attaque au couteau perpétrée jeudi soir à Schaerbeek. Elle a coûté la vie à un policier.

La violence contre la police est inacceptable, a indiqué le front commun syndical dans un tract. Les syndicats exigent également davantage de respect pour la police, également de la part du gouvernement fédéral et de la justice. M. Dehaes a qualifié le coup de couteau mortel qui été porté au policier par un ancien détenu radicalisé de "meurtre lâche et délibéré". "L'auteur était connu pour son radicalisme, son extrémisme, il avait suivi une trajectoire en prison, il est venu se présenter. Et puis le parquet a dit qu'il ne pouvait rien faire. Cela défie toute imagination", a ajouté le syndicaliste. Il a également réclamé davantage de respect de la part du gouvernement fédéral en rappelant qu'une augmentation de salaire précédemment convenue avait été en partie annulée.

Arrêtez les attaques contre la police

Le régime de retraite avantageux dont bénéficient les policiers devrait aussi être progressivement supprimé d'ici 2030. "Arrêtez les attaques contre la police", a déclaré M. Dehaes.

Le syndicat SLFP-Police a également vivement réagi après cet "énième cas de violence contre la police en Région de Bruxelles-Capitale" et s'en est pris tant au gouvernement qu'à la justice.

L'homme arrêté après avoir poignardé deux policiers jeudi soir à Schaerbeek est un dénommé Yassine M., un ancien détenu radicalisé, âgé de 32 ans et fiché par l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM). Il était connu des services de police pour des faits de droit commun, selon le parquet fédéral. (Belga)