Politique européenne de cohésion: G. Bourgeois montre le vrai visage de la N-VA - Vervoort

(Belga) Le ministre-président flamand, Geert Bourgeois, plaide pour une réduction significative de la politique européenne de cohésion à l'heure où les instance européennes élaborent un budget couvrant la période 2021-2027. Après les réactions de ses homologues, de la Fédération, Rudy Demotte (PS), et de la Wallonie, Willy Borsus (MR), le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a jugé mercredi soir ce propos "incompréhensible", mais aussi illustratif du "vrai visage de la N-VA".

M. Bourgeois (N-VA) s'est exprimé dans un entretien accordé au site "Politico". La proposition actuelle de la Commission européenne impliquerait, selon lui, une augmentation importante de la contribution de la Belgique. "Ce n'est pas réaliste", estime-t-il. "Il faut faire des choix". L'un de ces choix doit porter à ses yeux sur la politique de cohésion, qui vise à harmoniser le développement des régions européennes. Le ministre-président flamand préconise en revanche la création d'un fonds de soutien aux pays entourant la Mer du Nord qui devront supporter les conséquences du Brexit. La déclaration a fait bondir le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte (PS). Entre 2014 et 2020, la Wallonie et Bruxelles auront profité de 774 millions d'euros provenant du fonds FEDER, a-t-il relevé. M. Demotte a appelé le gouvernement fédéral à réagir. De son côté, le ministre-président wallon, Willy Borsus (MR), a appelé au dialogue. Pour lui, la politique de cohésion, particulièrement importante pour la Wallonie, doit permettre de poursuivre rapidement le redressement socio-économique de la Région. M. Borsus a souhaité que le dialogue avec Geert Bourgeois puisse aboutir dans ce dossier, à l'instar d'autres positions antérieures, à une position commune à plaider au niveau européen, avec le gouvernement fédéral et les autres entités fédérées. Le ton de Rudi Vervoort est tout autre: "A Bruxelles, plus de 500 millions d'euros ont été investis grâce aux fonds de la politique européenne de cohésion du Fonds Social Européen et du FEDER, avec pour résultats, une baisse du chômage des jeunes, et des projets innovants de rénovation urbaine. La position de Geert Bourgeois est incompréhensible pour Bruxelles. La N-VA montre son vrai visage", a commenté le ministre-président bruxellois via Twitter. (Belga)