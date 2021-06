Pollution à Zwijndrecht - Des analyses montrent le respect des seuils de pollution dans des zones résidentielles

(Belga) De nouvelles analyses de sol réalisées dans des zones résidentielles situées à proximité du site 3M à Zwijndrecht dans les communes d'Anvers, Beveren et Zwijndrecht n'ont pas montré de dépassement des normes de pollution, a indiqué samedi le cabinet de la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA).

Si aucun dépassement n'a été relevé dans ces zones habitées, en revanche des seuils trop élevés ont été découverts dans des zones agricoles et naturelles à proximité du site contaminé au PFOS. Au total, ce sont 11 nouvelles zones qui ont été examinées dans le cadre de ces nouvelles analyses. "Ces premiers échantillons montrent que la pollution peut considérablement varier d'un endroit à l'autre", a commenté la ministre. Ces prélèvements vont se poursuivre pour avoir une idée plus précise de la pollution ainsi que de ses conséquences pour l'environnement et la santé des populations locales. (Belga)