Possibilité pour les chômeurs temporaires de travailler dans un secteur en crise

(Belga) Le ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne, proposera au gouvernement d'autoriser des personnes qui sont en chômage temporaire à travailler dans un secteur en crise, a-t-il indiqué jeudi à la Chambre en réponse à des questions de Jan Briers (CD&V) et Christian Leysen (Open Vld).

La mesure s'inscrit dans le cadre de la concertation entre niveaux de pouvoir au sein la conférence interministérielle Economie et Emploi qui s'est tenue dans la matinée. L'objectif est d'apporter du renfort dans des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire, comme les hôpitaux ou les maisons de repos. Ces travailleurs auront la garantie qu'ils pourront retrouver leur travail initial. Des dispositions seront également prises pour permettre le recrutement d'étudiants et pensionnés dans le secteur des soins et de l'enseignement, a-t-il précisé. (Belga)