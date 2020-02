Pour Georges-Louis Bouchez, le blocage "n'est pas dramatique": "Il reste deux scénarios, il faut choisir"

Georges-Louis Bouchez était l'invité du RTL INFO 19H sur RTL-TVI ce samedi. Le président du Mouvement réformateur a été relevé de sa mission royale d'information dans le cadre de la formation d'un gouvernement fédéral. Le Roi a surpris tout le monde ce vendredi soir en demandant à Koen Geens, ministre et membre de la CD&V (chrétiens-démocrates flamands), de prendre le relais. Aucun nom n'a cependant été donné à sa mission.

Nous avons interrogé Georges-Louis Bouchez sur cette question: quelle est donc la mission de Koen Geens? "Je ne commente pas les décisions du palais. Quand le chef de l'Etat prend une décision, c'est que c'est la meilleure décision pour le pays, ou du moins qu'il l'estime comme telle", a-t-il d'abord répondu.

Notre présentateur Simon François lui a rappelé qu'il qualifiait tout de même Koen Geens de "pré-formateur" sur Twitter. "Effectivement, je pense que maintenant nous sommes dans une phase de pré-formation. Il reste deux scénarios sur la table, il faut choisir. C'est la raison pour laquelle nous avons obtenu le maximum de ce que nous pouvions obtenir de notre mission", a expliqué le président du MR.

Dans l'entretien, Georges-Louis Bouchez a martelé qu'il y avait "deux choix sur la table, il faut maintenant choisir entre ces deux possibilités". Pourtant, d'après le libéral, "nous sommes dans une situation de blocage qui n'est pas dramatique finalement. Elle est dramatique de par sa durée, mais nous connaissons les paramètres".

Maintenant, il y en a qui doivent bouger

Selon Georges-Louis Bouchez, "le CD&V se lie à la N-VA, c'est son droit. Le Parti socialiste a décidé de ne pas travailler avec la N-VA. Les écologistes, eux, ont mis un véto sur la N-VA avant même les élections. Maintenant, il y en a qui doivent bouger. Est-ce que ce sont les écologistes et on essaie de faire une majorité? Est-ce que ce sont les socialistes qui rentrent dans une véritable négociation? Ça on l'a testé et on se rend compte qu'ils ne le souhaitent pas. Ou est-ce que c'est le CD&V qui bouge d'une manière ou d'une autre? Ce n'est pas pour rien que la mission revient à un CD&V".

D'après le président du MR, ce sont les chrétiens-démocrates flamands qui "ont la clé maintenant de pouvoir faire basculer la solution d'un côté ou de l'autre, uniquement par leur choix".

Dans les derniers instants de l'interview en direct, Georges-Louis Bouchez a affirmé que le PS avait nourri pendant des mois une communication anti-N-VA et qu'il était maintenant "difficile de revenir en arrière".

Voici les deux majorités possibles selon Georges-Louis Bouchez: