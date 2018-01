Pour Jean-Marc Nollet, Charles Michel est soumis à Bart De Wever: "On est passé de l'humiliation à la soumission complète"

Le Premier ministre Charles Michel a déclaré s'engager à travailler jusqu'à la fin de la législature en 2019 au renforcement de notre économie. Ce qui fait dire ce matin à Jean-Marc Nollet que, malgré ses déclarations, le premier ministre reste "soumis" à Bart De Wever. Le député fédéral s'est exprimé sur les ondes de Bel RTL.

Le Premier ministre Charles Michel a rappelé son engagement lundi soir lors de la réception de nouvel an de l'union des entreprises flamandes (Voka) auprès du gouvernement fédéral. "Je m'engage fermement et clairement à travailler au renforcement de notre économie chaque semaine et chaque jour, jusqu'à la fin de la législature en 2019", a-t-il déclaré lors de l'évènement organisé à Bozar, à Bruxelles.

Avec cette déclaration, le Premier ministre semble définitivement souhaiter enterrer la polémique autour de mauvais traitements subis par des Soudanais après leur rapatriement. Alors que plusieurs personnalités politiques ont demandé la démission du secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken.





"Le président de la N-VA est monté dans les tours"



Suite à cette polémique, le patron de la N-VA, Bart De Wever, a menacé le gouvernement du départ de son parti si Theo Francken devait être poussé vers la sortie. Ce matin, Jean-Marc Nollet a réagi à ces propos sur les ondes de Bel RTL. Selon lui, Charles Michel reste soumis à Bart De Wever. "Le président de la N-VA est monté dans les tours, il a montré les dents et tout le monde s'est aplati et tout le monde aujourd'hui accepte ce qui a été le diktat de la N-VA", a lancé l'homme.





"On est passé du chantage à l'humiliation"



"C'est ça aujourd'hui le résultat d'une semaine où on est quand même passé d'une situation où on avait des mensonges de la part de Theo Francken. On est passé du mensonge au mépris. Du mépris au chantage: si Theo Francken n'est plus ministre alors la N-VA quitte le gouvernement. On est passé du chantage à l'humiliation où Bart De Wever se permettait de dire que non seulement Theo Francken ne démissionnerait pas aujourd'hui mais même après l'enquête il ne démissionnera pas non plus. Même si l'enquête devait démontrer qu'il y avait un problème... Donc on est passé du chantage à l'humiliation et de l'humiliation maintenant on est à la soumission complète", a ajouté Jean-Marc Nollet.