Pour TreinTramBus, le service minimum est "une grande amélioration"

(Belga) L'association de navetteurs flamands TreinTramBus estime que le service minimum, utilisé pour la première fois vendredi à la suite d'une grève menée par le syndicat CGSP, est "une grande amélioration." Selon son porte-parole Stefan Stynen, le voyageur sait maintenant ce qu'il en est. "TreinTramBus a toujours été un défenseur de ce système", ajoute-t-il.

"Sur base de ce que j'ai observé et de ce que l'on m'a dit, je peux dire que le service minimum fonctionne bien. Les trains annoncés roulent bel et bien, malgré l'une ou l'autre exception localisée, et aucun train ne s'est retrouvé surchargé de voyageurs. Mais cela peut aussi s'expliquer par le fait que nous sommes proches de la période des vacances et que la demande est déjà légèrement réduite." Le porte-parole émet toutefois des doutes sur l'efficacité du service minimum en cas de grève générale en front commun syndical. "Aujourd'hui, seul un train sur trois circule alors qu'un seul syndicat est parti en grève", fait-il remarquer. "Si les deux grands syndicats partent en grève, le risque d'avoir un service minimum extrêmement réduit existe." (Belga)