Premier jour de ramadan pour les musulmans de Belgique

(Belga) Le ramadan commence ce jeudi pour les musulmans de Belgique. Jusqu'à la prochaine nouvelle lune, les fidèles sont invités à s'abstenir de manger, boire, fumer et avoir des rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil.

"J'émets le souhait que le mois sacré du Ramadan contribue à la paix, à la cohésion sociale, à la compréhension mutuelle, à la solidarité et à la fin de toute forme de polarisation dans notre pays. Je souhaite également que ce mois soit celui de la résolution de tous les conflits et de la protection des êtres humains contre toutes formes d'injustices", a déclaré la veille le tout nouveau président de l'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), Mehmet Üstün. Le ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire arabe, dont le premier jour est déterminé localement par l'apparition de la nouvelle lune. Il est considéré comme le mois au cours duquel le Coran a été révélé à Mahomet. Il s'agit d'une période de prière et, pour ceux qui ne sont pas dispensés en raison de leur état physique, de jeûne, lequel constitue l'un des cinq piliers de l'islam. Il se termine avec la fête de l'Aïd Al Fitr. Mardi soir, le Conseil des théologiens, rattaché à l'EMB, a fixé à jeudi le début du ramadan en Belgique, tout comme en Arabie saoudite et dans la plupart des pays musulmans. Dans quelques Etats comme la Turquie, qui se basent sur le calcul astronomique plutôt que sur l'observation de la lune à l'oeil nu, le ramadan a commencé mercredi. Les autorités religieuses ne partagent en effet pas toutes la même méthode pour identifier le début de chaque mois lunaire. (Belga)