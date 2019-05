Élections régionales à Bruxelles: PS vainqueur, MR et Ecolo au coude à coude (sondage sortie des urnes)

Un sondage de sortie des urnes réalisé par l'ULB donne les socialistes vainqueurs à Bruxelles aux élections fédérales et régionales. Derrière le PS, suivent Ecolo et le MR qui sont au coude à coude.

Le PS serait en tête dans la circonscription de Bruxelles-Capitale pour les élections à la Chambre, selon un sondage de sortie des urnes mené par le Centre d'Etude de la Vie Politique (Cevipol, ULB) et divulgué par BX1 et RTL-TVi. A la Région, le PS serait en tête avec 19%. Le MR serait deuxième (16,5%) légèrement devant Ecolo (16%), Défi (14%), le cdH (10%) et le PTB (6,8%).

Pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 588.203 électeurs inscrits étaient recensés

Élections régionales à Bruxelles

PS 19 %

MR 16,5 %

Ecolo 16 %

DéFI 14 %

CDH 10 %

PTB 6,8 %

> DÉCOUVREZ LES PREMIERS RÉSULTATS

(Par élection, circonscription, commune, candidat)