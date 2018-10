La tendance se vérifie dans toutes les communes: une vague verte déferle sur Bruxelles

De premiers résultats sont arrivés en région bruxelloise, dans plusieurs communes. Le même constat se vérifie partout : une très grande percée des écologistes qui font un fameux bond en avant dans la région.

A Bruxelles-ville, "on est qu'à 10% des bulletins dépouillés, mais la tendance donne 24% pour le PS et 23% pour Ecolo. Ils pourraient créer la surprise, avec plus de 10 points de progression, ils seraient juste derrière le parti socialiste", a indiqué notre journaliste Frédéric Delfosse. Le MR se maintiendrait aux alentours des 17%, et c'est le cdH qui subirait une grosse chute avec un score aux alentours des 9%.

À Woluwe-Saint-Pierre, la Liste du Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe, est annoncée en tête, forte de 31,38%, devant la liste Open MR (29,26%), après le dépouillement d'un bon tiers des bureaux (10 bureaux sur 27). Dans cette commune de l'est de la capitale, la plus forte progression est mise à l'actif d'Ecolo-Groen (21%; + 11%). DéFI est annoncé à 12% (13,9% en 2012).

A Ixelles, on annonce 33 à 34% pour Ecolo. La liste du bourgmestre aurait 26%, devant PS-sp.a et 18%. DéFi serait le grand perdant avec 6,8%.

A Schaerbeek, la liste du bourgmestre Bernard Clerfayt (DéFi) se maintiendrait (32%). Mais là aussi, Ecolo ferait une belle percée avec 19% des voix, devant le PS (17%).

A Auderghem, la liste du bourgmestre Didier Gosuin resterait largement en tête (47%) mais tout en accusant un recul de 16 points. Ecolo serait encore le grand gagnant, avec 23%.

A Etterbeek, la liste du bourgmestre se maintiendrait (43%), et Ecolo prendrait là aussi la 2e place avec une solide progression qui lui permettrait d'atteindre 27%.

A Koekelberg, après dépouillement complet, la Liste du Bourgmestre Philippe Pivin a rassemblé 38,8% (-17,5%) des voix dimanche aux élections communales, perdant sa majorité absolue. Elle devance le PS (30,6%; +2,1%), et Ecolo-Groen 16,7% (en progrès de 3,7% par rapport à 2012). L'Alternative Humaniste recueille 9,5% des voix.

La Liste du Bourgmestre Joël Riguelle est sortie en tête du scrutin communal de dimanche à Berchem-Sainte-Agathe. Elle récolte 26% (30,4% en 2012) et devance l'Open MR (22,6%) ainsi que les socialistes (PS-sp.a+) à 18,2% (+5%), après dépouillement complet des votes. Ecolo-Groen est crédité de 14,7% (+3,6%).