À 16h30, notre observateur politique Alain Raviart dressait trois grandes tendances sur base des premières estimations ou premiers résultats partiels.

1. On s'attendait à une déroute du PS, on en est loin. Même si les socialistes perdent un peu de terrain, "on est loin du tsunami annoncé", constate Alain Raviart.

2. Ecolo renforce son ancrage local.

3. On entend peu parler de DéFI en ce moment.

