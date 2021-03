Près d'un million d'appareils se sont connectés au réseau gratuit à wifi.brussels en 2020

(Belga) En 2020, près d'un million d'appareils se sont connectés au réseau gratuit de la Région-capitale, wifi.brussels.

Les bornes de ce réseau régional sont situées aussi bien en extérieur, dans l'espace public, qu'à l'intérieur de certains bâtiments publics: maisons communales, bibliothèques, administrations, etc. Au total, 221 lieux bénéficient du réseau wifi.brussels pour un total de 867 hotspots. Les stations de métro de la STIB disposent toutes du réseau gratuit. Pour surfer grâce à wifi.brussels sur smartphone, tablette ou ordinateur, il suffit de créer un compte gratuit. Ensuite, l'appareil reconnaîtra immédiatement le réseau wifi.brussels et se connectera automatiquement. En novembre 2019, une migration de la plateforme a été effectuée afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Selon le cabinet du ministre bruxellois de la Transition numérique, Bernard Clerfayt (DéFI), on a dénombré depuis lors 659.711 connexions au portail, dont 459.963 en 2020, pour un total de 254.401 utilisateurs uniques. Entre le 4 novembre 2019 et le 31 décembre 2020, les utilisateurs ont effectués près de 63 millions d'actions sur wifi.brussels: consultation de pages web, téléchargement de vidéos, musiques, téléchargement des emails, etc. Avant mars 2020 et le début du confinement, on enregistrait un pic de 220.000 actions/jours. Après le 16 mars, ce nombre est descendu à 140.000, un résultat jugé non négligeable au regard du contexte sanitaire et du confinement. Le temps de connexion moyen par session était de 2,1 heures. Cependant, 48% des sessions durent entre 0 à 30 minutes. En moyenne, le nombre de connexions est plus important le samedi, le dimanche et le lundi, avec environ 16% de connexions par jour. Les autres jours de la semaine, ce taux est de 13%. C'est sur le territoire de la Ville de Bruxelles, qu'on compte le plus de connexions, c'est notamment sur cette commune que se trouvent les stations de métro les plus fréquentées. Viennent ensuite les communes de Saint-Josse et Berchem-Saint-Agathe. Les points d'accès les plus populaires sont les stations de métro Arts-Loi, Gare du Midi, Rogier et De Brouckère. En 2021, une partie du matériel sera remplacé afin d'assurer la maintenance du réseau et de faire évoluer le réseau vers le nouveau standard de connexions sans fil, le wifi 6. Celui-ci permettra une vitesse de surf plus rapide et améliorera la couverture du réseau. Parallèlement, de nouveaux sites d'accès à wifi.brussels vont apparaître dans plusieurs communes bruxelloises. Deux accès supplémentaires à Anderlecht et quatre nouveaux sites à Evere.