Près de 200 agressions de facteurs en 2017

En 2017, pas moins de 193 agressions, verbales ou physiques, à l'encontre de facteurs ont été enregistrées par Bpost, peut-on lire lundi dans la Dernière Heure, sur base de chiffres obtenus par le député fédéral Gautier Calomne (MR) auprès du ministre compétent Alexander De Croo. Il s'agit d'une nette augmentation, avec 58 cas de plus que l'année précédente.

C'est en Wallonie que l'on compte le plus d'agressions à l'encontre du personnel de Bpost, avec 89 cas en 2017, contre 23 à Bruxelles et 81 en Flandre. Les jours d'incapacité de travail enregistrés à cause de ces agressions ont atteint un total de 1.147 jours.