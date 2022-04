Près de 30 millions pour renforcer la politique scientifique fédérale

(Belga) Le conseil des ministres a approuvé vendredi l'octroi de 29 millions d'euros en vue de soutenir différentes initiatives de recherche scientifique, a annoncé le secrétaire d'État à la politique scientifique, Thomas Dermine.

Seront financés de la sorte des appels à proposition, la participation à des initiatives européennes ou le renforcement de plateformes et d'activités de Belspo, le service public fédéral de la politique scientifique. Les projets pourraient concerner des matières très diverses: la détection de maladies émergentes, le suivi de la santé des populations, la pollution de l'atmosphère, les radiations solaires, les risques climatiques, la mise à disposition de collections d'objets et de données, etc. Trois millions seront également investis dans la participation belge à l'infrastructure européenne de communication quantique (EuroQCI). Un programme de recherches polaires, à hauteur de trois millions d'euros, sera aussi lancé, dans la continuité de l'investissement de la Belgique en Antarctique. Deux millions serviront à soutenir les activités des établissements scientifiques fédéraux. "Avec ces 29 millions d'euros pour son renforcement, le gouvernement fédéral confirme l'importance stratégique de la politique scientifique fédérale et tranche clairement avec une position précédente de désinvestissement (le gouvernement Michel, dans lequel la N-VA détenait la politique scientifique, avait prévu de supprimer Belspo, ndlr). Le gouvernement soutient activement la recherche en soutien à ses propres compétences et encourage le développement de solutions innovantes en réponse aux défis sociétaux actuels et à venir", a souligné M. Dermine. (Belga)