Près de 4.500 amateurs pour l'inauguration de la grande roue au palais de Justice

(Belga) La grande roue installée devant le palais de justice de Bruxelles a été officiellement inaugurée lundi soir en présence du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close, de l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain et de son propriétaire, le forain belge René Bufkens. Près de 4.500 personnes ont déjà fait un tour ce week-end. Dépendante de la météo pour son ouverture, la grande roue a pu accueillir les amateurs ces samedi et dimanche.

Quelques centaines de personnes étaient présentes pour cette inauguration festive, parmi lesquelles l'ancien bourgmestre de Bruxelles Yvan Mayeur, le ministre bruxellois sortant Guy Vanhengel, quelques acteurs ou encore Patrick Decorte, le président de l'Union professionnelle des forains bruxellois. La profession a été particulièrement mise à l'honneur en cette soirée. "A travers cette grande roue, c'est tout le monde de la foire que nous souhaitons remercier parce qu'ils font rêver les plus grands et les plus petits", a déclaré le bourgmestre Philippe Close. "C'est une vue incroyable". La grande roue monte à 55 mètres de haut, ce qui totalise une hauteur de plus de 100 mètres sur le panorama bruxellois. Elle restera en place devant le palais de justice jusqu'au 19 novembre et sera par la suite installée aux Plaisirs d'Hiver. Le ticket coûte 8 euros en plein tarif et 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Des prix de groupe sont également proposés. La capsule est accessible aux personnes à mobilité réduite. Si le projet séduit les Bruxellois et les touristes, la grande roue pourrait s'implanter de manière définitive devant le palais de justice. Elle pourrait également changer d'emplacement en fonction des évènements. Une évaluation sera faite après cette période d'essai. (Belga)