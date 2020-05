Près de 40 millions de masques chirurgicaux ont déjà été distribués

(Belga) Près de 40 millions de masques chirurgicaux commandés par le gouvernement fédéral ont déjà été distribués depuis le début de la pandémie, dont plus de 11 millions aux hôpitaux et plus de 9 millions aux infirmiers à domicile, ressort-il des chiffres communiqués mardi par le ministre en charge du matériel médical, Philippe De Backer.

Le nombre de masques FFP2 distribués s'élève quant à lui à 1.269.455 unités, dont 1.151.660 aux hôpitaux, 20.700 aux dentistes et 100 aux institutions psychiatriques. La task force dirigée par le ministre poursuit ses commandes de matériel, en tenant compte d'une éventuelle seconde vague. Les Régions ont arrêté leurs commandes et n'effectueront plus de livraisons à partir du mois prochain, précise le communiqué. Le niveau fédéral continue quant à lui à veiller sur le stock stratégique et reste prêt à livrer d'urgence. "Les dernières semaines, nous avons déjà placé et reçu un grand nombre de commandes de matériel de protection individuelle. Néanmoins, nous restons vigilants et surveillons de près ce qui rentre et sort du stock stratégique. Nous ne prenons donc aucun risque et voulons être prêts si jamais une seconde vague de contamination au COVID-19 se produit", a expliqué M. De Backer. (Belga)