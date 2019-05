Près de 50.000 installations solaires de plus en Flandre en 2018

(Belga) Près de 50.000 nouvelles installations de panneaux solaires se sont ajoutées à celles existantes en Flandre l'an passé, soit l'équivalent de 225 mégawatts (MW) supplémentaires, affirme l'agence flamande de l'Energie vendredi.

Il y a au total 378.939 installations de panneaux solaires en Flandre désormais, pour une capacité de 2.823 MW. La vaste majorité des nouvelles installations (99%) concerne les toitures des habitations. Mais en addition aux ménages, des entreprises, organisations, et services administratifs ont aussi sauté le pas, comptabilisant 353 projets solaires de grande envergure. La ministre flamande de l'Energie, Lydia Peeters se réjouit de ces chiffres et estime qu'il reste possible d'atteindre les objectifs fixés pour 2020. (Belga)