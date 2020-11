Près de 50 millions d'infections dans le monde

(Belga) Un total de 49.368.556 personnes ont été infectées par le coronavirus dans le monde, selon les chiffres enregistrés samedi par l'université Johns Hopkins (JHU) de Baltimore, qui fait référence.

Avec 9.739.924 infections, les États-Unis sont les plus touchés, suivis par l'Inde, le Brésil et la Russie. En sixième et septième position se trouvent deux pays européens: la France (1.709.716) et l'Espagne (1.328.832). Dans le monde, 1.243.523 personnes sont mortes du Covid-19, les États-Unis sont en tête avec 236.099 décès. Viennent ensuite le Brésil et l'Inde. La Grande-Bretagne a enregistré 48.565 décès et se classe au sixième rang sur la carte interactive des pays les plus touchés en Europe.