Près de 700 écoles wallonnes sélectionnées pour bénéficier d'un soutien numérique

(Belga) L'appel à projets 2020 "Ecole numérique" a mené en Wallonie à la sélection de 679 lauréats, soit une augmentation significative par rapport aux 503 projets retenus en 2019, communique vendredi le cabinet du ministre wallon du Numérique Willy Borsus. Le budget dégagé a lui aussi augmenté: cette année, 8,7 millions d'euros seront investis pour fournir aux écoles wallonnes retenues du matériel numérique, des connections efficaces et des logiciels adaptés.

L'appel à projets "Ecole numérique", renouvelé quasi tous les ans depuis 2011, fait partie de la stratégie "Digital Wallonia". Il est avancée comme une priorité par le gouvernement wallon. "Les écoles sont de plus en plus demanderesses également. On a enregistré 193 projets de plus qu'en 2019 (955 en tout en 2020)", note Willy Borsus via communiqué. "Nous venons encore d'en être les témoins, l'avenir passera immanquablement par la digitalisation, notamment à l'école". 607 implantations de Fédération Wallonie-Bruxelles ont été sélectionnées, ajoute la ministre de l'Education de FWB Caroline Désir. Mais aussi des écoles de communauté germanophone. Ce sont des conseillers du SPW qui valideront, avec les porteurs de projets, les choix d'équipements. Ils offrent ensuite un soutien logistique, technologique et à la maintenance. (Belga)