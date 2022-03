Près de 90% des médecins adhèrent à l'accord médico-mut

(Belga) Une large majorité de médecins a adhéré à l'accord médico-mutualiste 2022-2023, rapporte mardi le site d'informations médicales Le Spécialiste sur la base des chiffres de l'Inami (Institut national d'assurance maladie-invalidité). Le taux d'adhésion atteint 87,52%, contre 86,45% pour lé précédent accord.

Les médecins avaient jusqu'au 10 mars pour se déconventionner, entièrement ou partiellement. Le déconventionnement atteint 13,78% en Flandre, devant Bruxelles (13,76%) et la Wallonie (9,73%). Par spécialités, la chirurgie plastique (49,08%), l'ophtalmologie (57,30%) et la dermatologie (64,44%) représentent les taux de déconvention les plus élevés. Conclu fin décembre dernier entre les médecins et les mutualités, l'accord médico-mut porte sur un montant total de plus de 9,9 milliards d'euros pour 2022. Plus de 9 milliards d'euros sont prévus pour les honoraires des médecins, soit une augmentation de 2,4% par rapport à 2021. L'accord vise également à renforcer les médecins généralistes, avec une revalorisation des consultations prévue à partir de 2023, un meilleur soutien des cabinets de médecins généralistes, en faisant appel à d'autres dispensateurs de soins, et un meilleur soutien des postes de garde de médecine générale. Le texte est valable pour la période 2022-2023. (Belga)