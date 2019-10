Présidence du MR: un troisième candidat s'est dévoilé, qui est-il?

(c) Belga

Après Denis Ducarme et Georges-Louis Bouchez, un troisième membre du MR a présenté sa candidature à l'élection du nouveau président. Il s'agit de Philippe Goffin, le député-bourgmestre de Crisnée en province de Liège. "J’ai le sentiment de pouvoir apporter quelque chose au débat", argumente-t-il. "Même si je me suis engagé assez tard en politique, puisque je n’ai pas milité dans les jeunesses libérales, mon parcours n’est pas vierge : je suis bourgmestre depuis près de vingt ans, député depuis quasiment dix ans. J’ai été président de la Commission Justice pendant cinq ans", met-il an avant dans les journaux SudPresse.