Présidentielle américaine 2020 - Alexander De Croo félicite le tandem Biden-Harris

Le Premier ministre Alexander De Croo a félicité samedi Joe Biden pour sa victoire à l'élection présidentielle américaine. Plusieurs médias américains ont annoncé que le candidat démocrate avait dépassé le cap des 270 grands électeurs et qu'il devenait ainsi le 46e président des Etats-Unis. "Les États-Unis peuvent compter sur la Belgique", a affirmé M. De Croo.

Le chef du gouvernement belge a aussi tenu à saluer l'élection de Kamala Harris à la vice-présidence, une première historique pour une femme à ce poste. "Elle incarnera un formidable exemple et un rôle modèle important pour les jeunes filles à travers le monde, leur prouvant que filles et garçons ont les mêmes droits et les mêmes chances", indique-t-il dans un communiqué. Sur le plan diplomatique, M. De Croo attend des Etats-Unis qu'ils soutiennent l'intégration européenne. "La Belgique est prête à encore renforcer l'alliance transatlantique pour défendre nos valeurs communes, ainsi qu'à approfondir le lien d'amitié qui unit nos peuples. En tant que pays hôte de l'OTAN et de l'UE, nous exprimons l'espoir que sous cette nouvelle présidence, les États-Unis continueront à apporter leur soutien crucial à l'intégration européenne. En agissant ensemble, les États-Unis et une Europe unie peuvent constituer une force extraordinaire capable de renforcer le multilatéralisme au profit de tous." "Les États-Unis peuvent compter sur la Belgique comme acteur constructif et allié de longue date, qui favorise la recherche du consensus et agit pour la paix", conclut le Premier ministre qui espère rencontrer bientôt le nouveau pensionnaire de la Maison blanche.