Présidentielle au Bélarus - Des milliers de femmes dans la rue contre Alexandre Loukachenko

(Belga) Malgré une interdiction stricte de manifester, des milliers de femmes sont descendues dans la rue samedi au Bélarus pour protester contre l'autoritaire président Alexandre Loukachenko.

Le cortège de protestataires s'est élancé de la place de la Liberté à Minsk pour traverser les rues de la capitale, comme on peut le voir sur des images diffusées sur les réseaux sociaux. Dans le centre de la ville, les forces de police et les unités spéciales étaient mobilisées afin d'empêcher les manifestantes de pénétrer sur la place de l'Indépendance. La police a averti que l'action n'était pas autorisée. Les stations de métro de Minsk ont été temporairement fermées. Le but de ce grand défilé, auquel avait appelé la cheffe de l'opposition bélarusse Svetlana Tikhanovskaya, était la libération des prisonniers politiques, la poursuite pénale des responsables des brutalités policières et l'organisation de nouvelles élections. (Belga)